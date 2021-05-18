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    Главная / Торги / Системный блок

    Системный блок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195454Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195454

    Наименование закупки

    Системный блок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:08

    Документация процедуры

    НМЦК__3_.xls

    техническое_задание__2___1_.docx

    Проэкт_контракта.docx

    Протокол___2.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Юридический адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Почтовый адрес

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Контактный телефон

    +7 365 257-46-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    komitet_goszakaza@kkp.rk.gov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисенко Наталия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Крым Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Системный блок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 00:00 GMT +318.05.2021 00:0018.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195454Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Системный блок

    Начальная цена

    120 561,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Крым Республика, Город Симферополь ул.Кечкеметская 198Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА
    Все закупки и тендеры КОМИТЕТ ГОСЗАКАЗА КРЫМА

    Адрес местонахождения

    295022, Российская Федерация, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская, 198

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Процессор Intel Cjre i5-10600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Материнская плата ASUS PRIME B460M-K"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Оперативная память DDR4 2x8Gb2666MHz Kingstom"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Накопитель SSD 512Gb Kingston RC600"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Корпус ZalmanT4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Блок питания 650W"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Жесткий диск Western Digital 1 Tb Blue"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Привод DVD-RW ASUS DRW-24D5MT\BLK\b\Bulk SATA "

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Кабель питания Atcom EC53 euro 3.0 м"

    Кол-во: 2.000

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