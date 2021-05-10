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Наименование закупки
Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 10:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
Почтовый адрес
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Контактный телефон
+7 499 580-38-62
Факс
+7 812 609-62-99
Адрес электронной почты
zakharova@gazflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазарова Галина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.05.2021 18:00 GMT +310.05.2021 18:0010.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195442Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение мебельного сейфа для нужд ООО "Газпром флот"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Московский проспект 139 кор.1, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
предоплата 100%, доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром флот
Все закупки и тендеры Газпром флот
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)
196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139
Кол-во: 1.000
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