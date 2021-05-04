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    Главная / Торги / Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2

    Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 16:0004.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195441Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195441

    Наименование закупки

    Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 10:54

    Документация процедуры

    Тех_характеристики.docx

    Информация_для_поставщика._Договор___002_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 918 833-22-84

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Zyubina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зюбина Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 16:00 GMT +304.05.2021 16:0004.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195441Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "; Наименование: Приставка телевизонная Android Box на процессоре Amlogic S905X2"

    Кол-во: 130.000

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