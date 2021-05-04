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Наименование закупки
Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 10:54
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 918 833-22-84
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Zyubina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зюбина Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.05.2021 16:00 GMT +304.05.2021 16:0004.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195441Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приставка телевизионная Android Box на процессоре Amlogic S905X2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, г. Краснодар, Прикубанский район, 2-ое отделение АФ «Солнечная», дом № 7/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 130.000
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