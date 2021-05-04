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    Главная / Торги / ЗНП 1451 закупка Аккумулятора для источника бесперебойного питания для Саратовского филиала

    ЗНП 1451 закупка Аккумулятора для источника бесперебойного питания для Саратовского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 12:0004.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195419Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195419

    Наименование закупки

    ЗНП 1451 закупка Аккумулятора для источника бесперебойного питания для Саратовского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 10:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 3532 57-41-64

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    lydmila.lobak@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лобак Людмила Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗНП 1451 закупка Аккумулятора для источника бесперебойного питания для Саратовского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 12:00 GMT +304.05.2021 12:0004.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195419Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗНП 1451 закупка Аккумулятора для источника бесперебойного питания для Саратовского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, Самара ул. 22 Партсъезда 10АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставку просим включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор для источника бесперебойного питания герметизированный необслуживаемый свинцово-кислотный Oy Sven Scandinavia SV12170 12В 17А·ч"

    Кол-во: 4.000

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    Прием заявок:
    01.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
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