Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка досок магнитно- маркерных и флипчартов для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка досок магнитно- маркерных и флипчартов для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195418Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195418

    Наименование закупки

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка досок магнитно- маркерных и флипчартов для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 11:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Контактный телефон

    +7 831 433-47-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    ProfL21@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кормщикова Ирина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка досок магнитно- маркерных и флипчартов для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 13:00 GMT +312.05.2021 13:0012.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195418Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    (Шифр:22-2021-нр5219) Поставка досок магнитно- маркерных и флипчартов для оснащения центра цифрового образования IT-куб в рамках национального проекта "Образование"

    Начальная цена

    37 578,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603950, г .Нижний Новгород, БОКС-284, ул. Студенческая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Поставка осуществляется с момента заключения Контракта, не ранее 01 июля 2021 года, но не позднее 20 июля 2021 года. Оплата производится с даты подписания товарно-транспортной накладной и в течение 10 календарных дней. Поставка, разгрузка/погрузка осуществляется за счет средств и сил поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НРТК"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НРТК"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Студенческая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска офисная магнитно-маркерная металлическая рама 90х120СМ 1-элементная"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Флипчарт Brauberg 100х70СМ магнитно-маркерный"

    Кол-во: 6.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Ценовой запрос № 77518
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    77518
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    101 208
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Москва Город
    Все регионы
    Москва Город, Санкт-Петербург Город, Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить