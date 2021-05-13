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    Главная / Торги / Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195414Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195414

    Наименование закупки

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    06.05.2021 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 41643 3-30-06

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    E.Gordeeva@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гордеева Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195414Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов и подписанных с 2-х сторон товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Алексеевская негазированная первой категории 18.9Л"

    Кол-во: 3000.000

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