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Наименование закупки
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
06.05.2021 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 41643 3-30-06
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
E.Gordeeva@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гордеева Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 07:00 GMT +313.05.2021 07:0013.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195414Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская»)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов и подписанных с 2-х сторон товарных накладных.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 3000.000
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