Поставка воды питьевой бутилированной для нужд Свободненсого ЛПУМГ в 2021 г.

Условия договора

Амурская область, Амурская область, Свободненский район, территория строительства Амурского ГПЗ (около 30 км от г. Свободный в сторону фед.трассы «Амур»), Свободненское ЛПУМГ (ориентир – КС7а «Зейская») Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

В течении 15 (пятнадцать) календарных дней со дня получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов и подписанных с 2-х сторон товарных накладных.