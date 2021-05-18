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    Главная / Торги / Поставка фланцевых соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Поставка фланцевых соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:3018.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195413Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195413

    Наименование закупки

    Поставка фланцевых соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 09:37

    Документация процедуры

    Проект_договора_без_ЭДО_2021_doc.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Юридический адрес

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    Почтовый адрес

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Контактный телефон

    Факс

    +7 343 287-22-04

    Адрес электронной почты

    Ф.И.О. контактного лица

    Скрыпка Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фланцевых соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 10:30 GMT +318.05.2021 10:3018.05.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195413Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фланцевых соединений для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"

    Начальная цена

    707 803,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург. Раздольная 2а. Поставка в течение 30 календарных дней с момента заключения договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания товарной накладной при наличии надлежаще выставленного счет-фактуры. Доставка по адресу поставки осуществляется Поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"

    Адрес местонахождения

    620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,

    620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 32-10-01-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладки ПОН"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Фланец 50-100-11-1-D-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладка СНП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Фланец 80-63-11-1-E-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладка СНП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Фланец 40-16-01-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладки ПОН"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 5"

    "Фланец 80-100-11-1-B-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладка СНП"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Фланец 65-16-01-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Фланец 50-100-11-1-E-09Г2С-IV ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 8"

    "Фланец 50-100-11-1-F-09Г2С-IV СТО 00135786-131-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Комплект фланцев 50-100-11-1-B-09Г2С ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладки"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Фланец 100-16-11-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 11"

    "Фланец 50-16-11-1-E-09Г2С ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 12"

    "Комплект фланцев 50-16-01-1-B-Ст20 ГОСТ 33259-2015 шпильки, гайки, прокладки"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Муфта короткая Ду25ММ ВР/ВР, чугун ГОСТ 8966-75"

    Кол-во: 14.000

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