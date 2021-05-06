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    Главная / Торги / моноблоки 2 шт. ГПМ Партнер

    моноблоки 2 шт. ГПМ Партнер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195410Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195410

    Наименование закупки

    моноблоки 2 шт. ГПМ Партнер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 09:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6186

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    mkakushkina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Какушкина Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Моноблоки 2 шт. ГПМ Партнер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 11:00 GMT +306.05.2021 11:0006.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195410Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Моноблоки 2 шт. ГПМ Партнер

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Олимпийский пр-т, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "моноблок HP офисный 24’ 236D4AW ​"

    Кол-во: 2.000

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