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Наименование закупки
ЗнП 1023 Карельский филиал ПАО "Ростелеком" Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 09:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8182) 655196
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Natalya.Butorina@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Буторина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЗнП 1023 Карельский филиал ПАО "Ростелеком" Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.05.2021 15:00 GMT +304.05.2021 15:0004.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195405Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЗнП 1023 Карельский филиал ПАО "Ростелеком" Лежак ремонтный подкатной TR6452A 1020x425x110мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Карелия Республика, 185000, г. Петрозаводск, ул. Парковая, д. 37Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 100%, стоимость доставки включена в стоимость ТМЦ. Работа в ЭДО
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 1.000
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