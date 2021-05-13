Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка котловой трубы для нужд ПрЭО ПН

    Поставка котловой трубы для нужд ПрЭО ПН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195397Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195397

    Наименование закупки

    Поставка котловой трубы для нужд ПрЭО ПН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 09:04

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-16

    Адрес электронной почты

    Ivkin.OYu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивкин Олег Юрьевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка котловой трубы для нужд ПрЭО ПН

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 13:00 GMT +313.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195397Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.05.2021 13:00 GMT +313.05.2021 13:0013.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195397Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка котловой трубы для нужд ПрЭО ПН

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 264772
    Поставка трубной продукции для Астраханского газоперерабатывающего завода в 2022 году
    Поставка трубной продукции для Астраханского газоперерабатывающего завода в 2022 году
    264772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 264214
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    Поставка изделий из металла для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Газпром флот"
    264214
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 262588
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка труб из нержавеющей стали для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    262588
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Газпромнефть Энергосистемы
    Ценовой запрос № 263606
    Поставка трубы
    Поставка трубы
    263606
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    ПАО "Газпром нефть"
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить