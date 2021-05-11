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Наименование закупки
Поставка трубы электросварной для нужд ПрЭО МН, ХН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 08:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Почтовый адрес
629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона
Контактный телефон
+7 3496 37-16-16
Адрес электронной почты
Ivkin.OYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивкин Олег Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка трубы электросварной для нужд ПрЭО МН, ХН
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195394Дата и время окончания срока приема заявок
Дата и время окончания срока приема заявок
11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195394Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Предмет договора
Поставка трубы электросварной для нужд ПрЭО МН, ХН
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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