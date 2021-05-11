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    Главная / Торги / Закупка: Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3 для Пензенского филиала по Знп 1247

    Закупка: Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3 для Пензенского филиала по Знп 1247

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 08:0011.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195392Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195392

    Наименование закупки

    Закупка: Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3 для Пензенского филиала по Знп 1247

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 09:19

    Документация процедуры

    Адреса.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка: Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3 для Пензенского филиала по Знп 1247

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 08:00 GMT +311.05.2021 08:0011.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195392Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка: Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3 для Пензенского филиала по Знп 1247

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. Во вложении наличие счета для оплаты. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Опора ЛЭП железобетонная СВ-95-2 165мм 9500 0.3м3"

    Кол-во: 1.000

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