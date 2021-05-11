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    Главная / Торги / Поставка трубы ВГП для нужд ПрЭО ХН

    Поставка трубы ВГП для нужд ПрЭО ХН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195391Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195391

    Наименование закупки

    Поставка трубы ВГП для нужд ПрЭО ХН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 08:46

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-16-16

    Адрес электронной почты

    Ivkin.OYu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивкин Олег Юрьевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубы ВГП для нужд ПрЭО ХН

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195391Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.05.2021 13:00 GMT +311.05.2021 13:0011.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195391Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка трубы ВГП для нужд ПрЭО ХН

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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