www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка мебели для Челябинского филиала ПАО Ростелеком
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 09:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
Почтовый адрес
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Контактный телефон
+7 3467 96-11-48
Факс
(343) 376-20-00
Адрес электронной почты
marker-yuya@ural.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркер Юрий Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мебели для Челябинского филиала ПАО Ростелеком
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 10:00 GMT +305.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195390Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели для Челябинского филиала ПАО Ростелеком
Начальная цена
26 783,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 7 дней после поставки товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,
620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 6.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.