Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств парка транспортных средств на период с 2021 г. по 2022 г. для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" и его филиалов

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 195388 Наименование закупки Услуги по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств парка транспортных средств на период с 2021 г. по 2022 г. для нужд ГБУЗ НО "Дзержинский противотуберкулезный диспансер" и его филиалов Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Дата публикации

Документация процедуры ТЗ_и_расчет.pdf

Организатор Наименование организатораОрганизатор ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР"

Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДПТД" Юридический адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16, Почтовый адрес 606030, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г ДЗЕРЖИНСК, УЛ ПОПОВА, 16 Контактный телефон Факс Адрес электронной почты Ф.И.О. контактного лица Хлыстова Елена Сергеевна Место рассмотрения предложений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru