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    Главная / Торги / Поставка твердосплавного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Поставка твердосплавного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195387Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195387

    Наименование закупки

    Поставка твердосплавного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    +7 34995 6-30-68

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Milovankin.IA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Милованкин Иван Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка твердосплавного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 08:00 GMT +317.05.2021 08:0017.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195387Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка твердосплавного инструмента для нужд ООО «Газпром добыча Надым»

    Начальная цена

    1 032 543,24

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь резиновая 7-НО-68-1 ТУ 22.19.20-111-75233153-2018 Опытный завод РТИ-Подольск"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 2"

    "Лента изоляционная самослипающаяся прорезиненная термостойкая Лэтсар КФ-025 0.25ММ ТУ 38.103171-80"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Резец токарный подрезной общего назначения Н02-3220170-03 ВК8 32х20х170ММ Храпуновский завод ГОСТ 18880"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Резец резьбовой Н07-1212140-02 Т5К10 12х12х140ММ ГОСТ 18885-73 Храпуновский завод"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Резец резьбовой Н07-1616170-02 Т5К10 16х16х170ММ ГОСТ 18885-73 Храпуновский завод"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Резец резьбовой Н07-2020200-03 ВК8 20х20ММ ГОСТ 18885-73 Храпуновский завод"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Резец резьбовой 2662-0007 Т5К10 20х20х200ММ ГОСТ 18885-73 Техносталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Резец отрезной Н01-2516140-02 Т5К10 25х16х140ММ Храпуновский завод"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Резец отрезной Н01-2516140-01 Т15К6 25х16х140ММ Храпуновский завод"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 12"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-BF83-100/30C10L 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 13"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-BF83-100/30C10L 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М4-FD18U-160/32C16M 16ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 15"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М4-FD18U-160/32C16M 16ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 16"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M3-FT63-050/25C12M A7 50ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 17"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M3-FT63-050/25C12M A7 50ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M6-FF15-080/24C08L 80ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M6-FF15-080/24C08L 80ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M6-FF15-100/30C10L 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M6-FF15-100/30C10L 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FR64-100/22C10M 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FR64-100/22C10M 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FG04-100/22C10M 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 25"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FG04-100/22C10M 10ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 26"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FG04-120/26C12M 12ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 27"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FG04-120/26C12M 12ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 28"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FF13-080/16C08S 8ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 29"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная M4-FF13-080/16C08S 8ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 30"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 32"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком цельная твердосплавная М2-XM43-060-12C06M E60 6ММ ГОСТ18936-73"

    Кол-во: 15.000

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