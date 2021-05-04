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    Главная / Торги / Преобразователь напряжения для ПФ Ростелеком

    Преобразователь напряжения для ПФ Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195369Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195369

    Наименование закупки

    Преобразователь напряжения для ПФ Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 07:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-96-56

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    Elena.Selyutina@RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Селютина Елена Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Преобразователь напряжения для ПФ Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.05.2021 10:00 GMT +304.05.2021 10:0004.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195369Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователь напряжения для ПФ Ростелеком

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, г. Пермь ул. Пихтовая, 45Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата 45 кал.дней после поставки, для субъектов МСП 15 раб.дней после поставки, по счету- 7 кал.дней после поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь напряжения, тип_: импульсный, входное напряжение: 12В, мощность: 1500Вт, выходное напряжение: 220В"

    Кол-во: 2.000

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