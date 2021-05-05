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    Главная / Торги / ТМЦ для ПАО Ростелеком

    ТМЦ для ПАО Ростелеком

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 08:0005.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195366

    Наименование закупки

    ТМЦ для ПАО Ростелеком

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 07:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 351 239-96-68

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    khurtina-ev@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуртина Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТМЦ для ПАО Ростелеком

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 08:00 GMT +305.05.2021 08:0005.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТМЦ для ПАО Ростелеком

    Начальная цена

    324 424,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард, Гаражная, 6аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после поставки в течение 30к.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик температуры ДТС125Л-100М.А3.100 термосопротивление для системы вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха -60...+85°C"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Устройство коммутационное реле программируемое ОВЕН ПР200-220.5.2.0 для управления технологическим оборудованием"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Прибор измерительный нормирующий преобразователь ОВЕН НПТ- 1К.00.1.3 для термометров сопротивления и термопар"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кабель нагревательный саморегулирующийся HeatUp 17LW-12CF 17Вт/м -15...+65°C"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Преобразователь напряжения DC/DC MEAN WELL SD-50A-5 9.2...18В 50Вт 4.5...5.5В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Преобразователь напряжения DC/DC MEAN WELL DDR-120С-48 33.6...67.2В 120Вт 48В"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Преобразователь напряжения DC/DC MEAN WELL DDR-120C-24 33.6...67.2В 120Вт 24В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Преобразователь напряжения DC/DC MEAN WELL SD-50A-24 9.2...18В 50.4Вт 24В"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Комплект для герметизации ввода муфты КТУ АКС.0019.01 РЭ(П)"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Блок питания универсальный MEAN WELL GS36E12-P1J 36Вт 90...264В 12В"

    Кол-во: 20.000

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