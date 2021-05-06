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    Главная / Торги / Поставка химреагентов ОЗП 2021 Ноябрьск

    Поставка химреагентов ОЗП 2021 Ноябрьск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195364Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    195364

    Наименование закупки

    Поставка химреагентов ОЗП 2021 Ноябрьск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 06:59

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-14-69

    Адрес электронной почты

    Ivanov.SerS@yamal.gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Сергей Сергеевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреагентов ОЗП 2021 Ноябрьск

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195364Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.05.2021 12:00 GMT +306.05.2021 12:0006.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195364Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка химреагентов ОЗП 2021 Ноябрьск

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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