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Наименование закупки
Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 22:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
+7 8332 35-81-77
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
el.simonova@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юсовских Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195353Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область, г. Самара ул. Артемовская д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету до 100 т.р / 30 к.д. по договору / 15 р.д. по договору для МСП
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 4.000
Кол-во: 119.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 27.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 23.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 35.000
Кол-во: 11.000
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