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    Главная / Торги / Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459

    Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195353Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195353

    Наименование закупки

    Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 22:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8332 35-81-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    el.simonova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсовских Елена Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195353Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Масла и технологические жидкости для автотранспорта, Самарский филиал ПАо Ростелеком, ЗнП 1459

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, г. Самара ул. Артемовская д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость доставки необходимо включить в стоимость товара. Оплата - отсрочка 7 к.д. по счету до 100 т.р / 30 к.д. по договору / 15 р.д. по договору для МСП

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло трансмиссионное ТМ-3-18 Девон ТСП-15К 90 5л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Люкс 10W-40 SL/CF 4л"

    Кол-во: 119.000

    "Позиция 3"

    "Масло гидравлическое Девон ВМГЗ-45 10л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Масло моторное синтетическое TEXOIL 5W-40 SN, CF 4л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Масло моторное синтетическое Татнефть 5W-40 SN/SM 4л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Масло трансмиссионное минеральное OILRIGHT ТМ-5-18 80W-90 5л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Масло моторное синтетическое C.N.R.G. 5W-30 SM/CF 1л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Масло гидравлическое Девон марка А 10л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Масло гидравлическое C.N.R.G. HVLP-46 10л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Масло трансмиссионное OILRIGHT ТСП-15К 80W-90 5л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Масло трансмиссионное минеральное Девон Супер Т 80W-90 5л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 12"

    "Масло трансмиссионное Нефтехим ТСП-15К 80 5л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Масло моторное полусинтетическое Лукойл Авангард Ультра 10W-40 CI-4/SL 20л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Смазка универсальная WD-40 300мл"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 15"

    "Смазка Тектрон OILRIGHT Шрус-4 0.8кг"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Смазка Литол-24 800г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Смазка Devon Литол-24 360г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 18"

    "Смазка OILRIGHT Литол-24 360г"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 19"

    "Смазка антифрикционная, литиевая Devon №158 800г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 20"

    "Смазка консистентно-литиевая NANO Grease Black Universal 400г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Смазка аэрозоль, проникающая, синтетическая AXIOM А9629s 140мл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Антифриз Sibiria Antifreeze G12 красный 1л"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 23"

    "Антифриз Sibiria Antifreeze G12 красный 5л"

    Кол-во: 27.000

    "Позиция 24"

    "Антифриз UAZ G12 зеленый 5кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Тосол Дзержинский завод органического синтеза А-40М до -40°C 10л"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 26"

    "Жидкость стеклоомывающая незамерзающая Сибирь 4л -30°C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Жидкость тормозная Промпэк Extra DOT-4 0.455кг"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 28"

    "Тосол Дзержинский завод органического синтеза ОЖ-40 до -40°C 1л"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 29"

    "Жидкость тормозная ПКФ Промпэк DOT-4 910г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Тосол Дзержинский завод органического синтеза ОЖ-40 до -40°C 5л"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 31"

    "Герметик прокладка КЗСК для устранения протечек в системе охлаждения автомобиля 60г"

    Кол-во: 11.000

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