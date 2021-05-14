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    Главная / Торги / Поставка канцелярских товаров

    Поставка канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195340Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195340

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 11:12

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставка_канцтовары.docx

    Анкета.docx

    Сведения_об_НМЦД_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Логинова Вероника Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195340Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских товаров

    Начальная цена

    269 150,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Антистеплер "

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Батарейка пальчиковая (2 шт.)"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 3"

    "Батарейка пальчиковая (2шт.)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Бумага для заметок (блок-кубик) запасной"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 5"

    "Бумага для заметок (блок-кубик) в пластиковом стакане"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Бумага для заметок клейкая (блок-кубик) "

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 7"

    "Дырокол "

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Карандаш механический"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Клей-карандаш"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Клейкая лента упаковочная"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Набор клейких закладок-стрелок"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Корректирующая жидкость"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Ластик"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Набор выделителей текста"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 16"

    "Папка уголок формата А4"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Ручка гелевая"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 18"

    "ручка шариковая автоматическая"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 19"

    "Салфетки "

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 20"

    "Стержни для механических карандашей"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Конверт белый"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 22"

    "Набор маркеров"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Маркер лаковый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Маркер"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Маркер лаковый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Маркер промышленный лаковый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 27"

    "Разделитель листов (алфавитный)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Разделитель листов (по месяцам) "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Разделитель листов (цифровой) "

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Нить прошивная (капроновая) "

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 31"

    "Нить лавсановая"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 32"

    "Конверт С4"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 33"

    "Корзина офисная для бумаг"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Батарейки алкалиновые (2 шт.)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Батарейка"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 36"

    "Короб архивный"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 37"

    "Короб архивный "

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 38"

    "Этикетки самоклеящиеся"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 39"

    "Резак роликовый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Штамп самонаборный"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Папка архивная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Обложки для переплета"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 43"

    "Конверт С4"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 44"

    "Карман самоклеящийся"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Папка пластиковая с ручкой "

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 46"

    "Этикетки самоклящиеся"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 47"

    "Бумага А4, плотность 160 гр./м2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Бумага А4 плотность 200 гр./м2"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 49"

    "Ручка гелевая"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 50"

    "Игла для прошивки"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Подставка настольная для презентаций"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 52"

    "Блокнот А5"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 53"

    "Этикетки самоклящиеся"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Полоса для разметки"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 55"

    "Папка с арочным механизмом"

    Кол-во: 300.000

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