www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка канцелярских товаров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 11:12
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Логинова Вероника Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских товаров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 10:00 GMT +314.05.2021 10:0014.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195340Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских товаров
Начальная цена
269 150,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 42, стр. 1-2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
согласно условиям договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 50.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 750.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 300.000
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