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Наименование закупки
Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 18:14
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-18-44
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
d.vorobyev@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воробьев Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 04:00 GMT +305.05.2021 04:0005.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195331Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ
Начальная цена
144 284,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Российская Федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 28.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 3.000
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