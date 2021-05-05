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    Главная / Торги / Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ

    Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 04:0005.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195331Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195331

    Наименование закупки

    Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 18:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-18-44

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    d.vorobyev@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воробьев Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 04:00 GMT +305.05.2021 04:0005.05.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195331Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пожарных рукавов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Московское ЛПУМГ

    Начальная цена

    144 284,25

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Российская Федерация, 108814, г.Москва, поселение Сосенское, п. Газопровод 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рукав пожарный 51-1.6-ХЛ 1.6МЕГАПА 51ММ латексированный с головками ГР-50 ГОСТ Р 51049-97"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 2"

    "Рукав пожарный латексированный 1.6МПа Ду65ММ в сборе с ГР-65"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующая часть для пожарного оборудования Разветвление рукавное трехходовое РТ-70"

    Кол-во: 3.000

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