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    Главная / Торги / ЦЗ №195328. Поставка МОС для Вологодского ф-ла.

    ЦЗ №195328. Поставка МОС для Вологодского ф-ла.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.05.2021 01:0007.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195328

    Наименование закупки

    ЦЗ №195328. Поставка МОС для Вологодского ф-ла.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 17:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    Почтовый адрес

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Контактный телефон

    (4012) 550019

    Факс

    +7 812 604-08-29

    Адрес электронной почты

    Vitaliy.Khadeko@nw.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хадеко Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Вологодская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ №195328. Поставка МОС для Вологодского ф-ла.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.05.2021 01:00 GMT +307.05.2021 01:0007.05.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ №195328. Поставка МОС для Вологодского ф-ла.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Вологодская область, 160014, г. Вологда, ул. Гиляровского, д. 58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    постоплата 7кд

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А

    г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA5030 GA5030 720Вт 11000об/мин 125мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Мотопомпа бензиновая Зубр ОВК МПГ-1000-80 для грязной воды 1000л/мин 8м 3.6л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Пылесос воздуходувка DeWALT DCV100"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Станок точильный ELMOS BG 800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Станок точильный СОЮЗ ТС-60200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Фен промышленный DeWALT D26411 1800Вт 450л/мин"

    Кол-во: 1.000

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