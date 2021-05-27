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Наименование закупки
Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-14-00
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
Zaytseva@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зайцева Мария Николаевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.05.2021 00:00 GMT +327.05.2021 00:0027.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195322Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"
Начальная цена
999 668,39
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации" Российская Федерация,142791, г. Москва, поселение Воскресенское Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 7.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 13.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 27.000
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