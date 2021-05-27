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    Главная / Торги / Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.05.2021 00:0027.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195322Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195322

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-14-00

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    Zaytseva@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцева Мария Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.05.2021 00:00 GMT +327.05.2021 00:0027.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195322Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и расходных материалов медицинского назначения для филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации"

    Начальная цена

    999 668,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" "Центр диагностики и реабилитации" Российская Федерация,142791, г. Москва, поселение Воскресенское Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца Доставка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрильбор ручной MANI Reamers №25 20ММ 6ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 2"

    "Дрильбор ручной MANI Reamers №25 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Адгезив Prime & Bond NT однокомпонентный 3.5МЛ Dentsply"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Адреналин 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Инсулин Актрапид НМ раствор для инъекций флакон 100МЕ/МЛ 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Препарат Амиодарон ампулы 35МГ №10 ОАО Борисовский Завод Медицинских Препаратов Беларусь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Инструмент эндодонтический Бор Mani BR-31 шар 5ШТ ISO 001/018"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Инструмент эндодонтический Бор Mani BR-40 шар 5ШТ ISO 001/016"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Инструмент эндодонтический Бор Mani BR-41 шар 5ШТ ISO 001/014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Бор алмазный длинный шаровидный Jota 801L.FG.012 №5 Швейцария"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Принадлежность стоматологическая Бумага артикуляционная Bausch ВК-04 50ШТ красная 200МКМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Гель профилактический с метронидазолом и хлоргексидином Гиалудент для комплексного лечения и профилактики заболеваний пародонта 2х2.5МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Гель для травления ВладМиВа 5МЛ для эмали"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Принадлежность стоматологическая Гидроксид кальция 15Г 1ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Глюкоза 5ПРОЦ 200МЛ 28ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Глюкоза 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ ампулы"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Композит световой Estelite Sigma Quick Tokuyama Dental А1,А2,А3,А3,5,ОА3,ОРА2, ФЛОУ КВИК А2,А3,ОА3,БОНД ФОРС 5МЛ 9ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Средство антисептическое Жидкость для антисептической обработки корневых каналов зубов 13Г"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 19"

    "Препарат гемостатического действия Гемостаб для остановки капиллярного кровотечения жидкость флакон 13МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 20"

    "Средство дезинфицирующее ВладМиВа жидкость для очистки и дезинфекции мелких алмазных инструментов 125МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 21"

    "Принадлежность стоматологическая Жидкость для высушивания и обезжиривания каналов ЭндоЖи №1 15МЛ флакон 00000000039 АО "ОЭЗ "ВладМиВа" ТУ 9391-041-45814830-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Материал ВладМиВа Эндожи № 2, 3, 4 для обработки корневых каналов зубов 15МЛ комплект жидкостей ГОСТ Р ИСО 10993 ТУ 9391-041-45814830-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Принадлежность стоматологическая Жидкость для антисептической обработки каналов ЭндоЖи №3 15МЛ флакон АО "ОЭЗ "ВладМиВа" ТУ 9391-041-45814830-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Принадлежность стоматологическая Жидкость останавливающая внутриканальное кровотечение ЭндоЖи №4 15МЛ флакон 00000000043 ТУ 9391-041-45814830-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 25"

    "Иглы карпульные №100 0.4х35ММ дентальные стерильные однократного применения"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 26"

    "Иглы карпульные Nipro 100ШТ 0.3х25ММ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 27"

    "Принадлежность стоматологическая Бурав корневой MANI H-Files №008 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 28"

    "Принадлежность стоматологическая Бурав корневой MANI H-Files №10 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Принадлежность стоматологическая Бурав корневой MANI H-Files №30 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 30"

    "Бурав корневой ручной MANI H-Files №25 25ММ 6ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Материал подкладочный Кальципульпин F Омега-Дент 2.5Г шприц 2ШТ Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Материал Каналонаполнитель Lentulo 4ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 33"

    "Капотен таблетки 25МГ 40ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Принадлежность стоматологическая Гранулы для лечения септических состояний Коллапан Л 1-6ММММ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 35"

    "Материал Комплект Купродент для всех типов аппаратов, применяемых в стоматологической практике для депофореза 2х20Г+10Г банка 00000001574 ТУ 9391-073-45814830-2002 АО "ОЭЗ "ВладМиВа" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 36"

    "Коргликард раствор для внутривенного введения ампулы 0.06ПРОЦ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Лак профилактический Fissurit F 1292 2МЛ 2ШТ аппликационные канюли Voco"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Принадлежность стоматологическая Гель Лидоксор 45Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Материал пломбировочный химического отверждения SuperDent Compolite Plus для реставрационных работ 14Г+14Г"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Композитная система материал жидкотекучий реставрационный Filtek Ultimate Дозаторы 2ШТх2Г, канюли-аппликаторы 20ШТ 3930А2 3М"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Материал Dentsply AH Plus для пломбирования корневых каналов 4МЛ+4МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Композитная система Filtek Z 250 шприц 8ШТх4Г 6020Е 3М ЭСПЕ Дентал Продактс США"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 43"

    "Материал стоматологический пломбировочный Гуттасилер 8МЛ 15Г 1ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 44"

    "Материал полировочный Диск Sof-Lex №50"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Материал прокладочный DMG Ionosit-Baseliner 0.33Г шприц 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Материал Резортин (резорцин-фармалин) для пломбирования корневых каналов 5МЛ 10Г порошок+жидкость"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 47"

    "Материал Септодонт Septo-pack для временных пломб 60Г"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 48"

    "Материал Гель Омега Эдеталь для расширения корневых каналов 5МЛ шприц 1ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 49"

    "Матрица для контурных пломб для премоляров 4-х форм металлическая 50МКМ 1.510 ООО "ТОР ВМ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 50"

    "Принадлежность стоматологическая Матрица сепарационная 1.040 лавсан 8ММ 100ШТ ТУ 9391-006-49962851-2005 ООО "Тор Вм""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 51"

    "Препарат противомикробный Метрогил Дента гель туба 20Г"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 52"

    "Принадлежность стоматологическая Микроаппликатор для экономичного нанесения бондингов, праймеров, протравок 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 53"

    "Принадлежность стоматологическая Набор для полировки и финишной обработки Dentsply Enhance System Kit"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Матрица для контурных пломб для премоляров 4-х форм металлическая 50МКМ 1.510 ООО "ТОР ВМ""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Нитроспрей спрей 10МЛ 0.4МГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Принадлежность стоматологическая Нить с эпинефрином для ретракции десны Ретрикс Эпи №0 2800ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 57"

    "Препарат Нифекард ретард таблетки 30МГ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Новокаинамид раствор для инъекций ампулы 5МЛ 10ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Средство Омнипак раствор для инъекций флакон 300МГ 10ШТ 50МЛ ДжиИ Хэлскеа АС Норвегия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Паста гемостатическая Septodont Alveogyl для изготовления повязок 10Г Франция"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 61"

    "Паста без эвгенола ВладМиВа Дентин для временного пломбирования каналов 50Г АО "ОЭЗ "ВладМиВа" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 62"

    "Принадлежность стоматологическая Йодогликоль для лечения десен и слизистой оболочки полости рта 5Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Паста пломбировочная Эндометазон 10МЛ 14Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 64"

    "Материал Форедент для заполнения каналов корней 40Г+2х25Г 1ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Паста с цирконием Septodont Детартрин Z для полирования и удаления зубного налета 45Г Франция"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 66"

    "Материал полировочный Полоска сепарационная металлическая ПЭН 100ШТ 40х7.0х0.06ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Средство Пропофол-Липуро эмульсия 10мг 20МЛ 5ШТ Б.Браун Мельзунген АГ Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 68"

    "Принадлежность стоматологическая Профилак фторсодержащий лак 10Г"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 69"

    "Принадлежность стоматологическая Пульпоэкстрактор короткий сталь 30ММ 500ШТ АО "Казанский медико-инструментальный завод""

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 70"

    "Средство дезинфицирующее Dentosept S жидкость флакон полимерный 1Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 71"

    "Материал Раствор 3% ВладМиВа Белодез для антисептической обработки корневых каналов 100МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 72"

    "Средство дезинфицирующее Аспирматик 2Л 1ШТ Шюльке и Майр ГмбХ Германия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 73"

    "Принадлежность стоматологическая Салфетка двухслойная стоматологическая 330x450ММ 500ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 74"

    "Принадлежность стоматологическая Слюноотсос 100ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 75"

    "Принадлежность стоматологическая Спрей-масло универсальный для наконечников OLISPRAY 500МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 76"

    "Раствор для инфузий Трисоль 200МЛ 28ШТ Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 77"

    "Физиотенз таблетки покрытые оболочкой 0.2МГ 14ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Фуросемид раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 79"

    "Цемент прокладочный Adhesor Carbofine 80Г 40МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 80"

    "Цемент стеклоиономерный порошок+жидкость Meron флакон 35Г 15МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 81"

    "Цемент цинк-фосфатный двухкомпонентный бактерицидный порошок+жидкость Уницем белый 100+60Г 2ШТ 00000001456 ТУ 9391-064-45814830-2001 АО "ОЭЗ "ВладМиВа" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 82"

    "Средство противорвотное Церукал раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2МЛ 5МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 83"

    "Шприц карпульный Surgicon №1 Пакистан"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 84"

    "Шприц эндодонтический Омега дент 3МЛ 0.4х35 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Штифт абсорбирующий Мета №30 конусность 02 бумажный 200ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 86"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №15 конусность 06 120ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 87"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №20 конусность 04 120ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 88"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №20 конусность 06 120ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 89"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №25 конусность 04 120ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 90"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №25 конусность 06 120ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 91"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №10 конусность 02 120ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №15 120ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 93"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №25 конусность 02 120ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 94"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №30 конусность 02 120ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 95"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №35 конусность 02 120ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 96"

    "Штифт гуттаперчевый Мета №20 120ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 97"

    "Штифт эндоканальный Unimetric 208 L титан 25ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 98"

    "Штифт эндоканальный Unimetric 208 S титан 25ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 99"

    "Штифт эндоканальный Unimetric 108 L титан 25ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 100"

    "Штифт эндоканальный Unimetric 108 L титан 25ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 101"

    "Штифт абсорбирующий Мета №25 бумажный 200ШТ Корея"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 102"

    "Препарат Эбрантил раствор для инъекций 10МЛ 5МГ 5ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 103"

    "Энап Р раствор для инъекций ампулы 1МЛ 1.25МГ/МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Шприц эндодонтический Омега дент 3МЛ 0.4х35 10ШТ"

    Кол-во: 27.000

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    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Краснодар"
    Ценовой запрос № 262714
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    Поставка стоматологических материалов для филиала МСЧ
    262714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    02.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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    Регион:
    Краснодарский край
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