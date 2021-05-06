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    Главная / Торги / 32804 Жесткие диски для НСТ

    32804 Жесткие диски для НСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195319

    Наименование закупки

    32804 Жесткие диски для НСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 17:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Почтовый адрес

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Контактный телефон

    +7 499 925-18-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    tafonina@gpm-partner.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афонина Татьяна Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    32804 Жесткие диски для НСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 10:00 GMT +306.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    32804 Жесткие диски для НСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Ак. Королева, д.19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГПМ ПАРТНЕР
    Все закупки и тендеры ГПМ ПАРТНЕР

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Москва, Трифоновская, 57А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Жесткий диск HGST HUS726060AL5214"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Жесткий диск Seagate Exos 10E2400 ST600MM0099"

    Кол-во: 2.000

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