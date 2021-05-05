Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет с Поставщиком за поставленный Товар Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Товара и подписания товарной накладной согласно каждой Заявке, на основании представленного Поставщиком счета. Поставка Товара должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».