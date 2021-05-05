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    Главная / Торги / Поставка тапочек

    Поставка тапочек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195313Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195313

    Наименование закупки

    Поставка тапочек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 16:32

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Приложение___3_Технические_характеристики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тапочек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195313Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тапочек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленный Товар Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Товара и подписания товарной накладной согласно каждой Заявке, на основании представленного Поставщиком счета. Поставка Товара должна соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ от 5 июля 2019 г. № 860 «Об утверждении Правил маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тапочки махровые открытый мыс №7/2 Эконом 100% хлопок 38-43 3ММ ЭВА, картон, поролон белый 160ШТ ООО "Трэйд-Комфорт" Россия"

    Кол-во: 4400.000

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