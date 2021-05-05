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    Главная / Торги / Поставка оборудования связи

    Поставка оборудования связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195307Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195307

    Наименование закупки

    Поставка оборудования связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 16:41

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 10:00 GMT +305.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195307Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования связи

    Начальная цена

    952 734,38

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы определяются в ходе торгов и выделяются отдельной строкой.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Источник питания резервный 8г2.104.013 для комплекса аппаратуры связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Ячейка подключения телефона диспетчерской связи ОДС1 Х72.158.048 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Ячейка источника вторичного электропитания ИВЭ5 Х72.087.072 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ячейка линейного окончания телефонного канала ОАА2 Х72.158.047 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ ТУ45-2001 Х71.223.013 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Ячейка окончания аналогового канала телемеханики ОАТ4Р1 8г2.158.006 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ ТУ45-2001 Х71.223.013 ТУ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Устройство электропитания постоянного тока УЭП-2К 24/12-33 5-1000А 380/220В ТУ ПДКЕ.430504.029"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Ячейка ОЦА-1 8г2.158.000-01 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Ячейка подключения двух дополнительных телефонов диспетчерской связи ОДС Х72.158.049 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ячейка источника вторичного электропитания ИВЭР Х72.087.071 для радиокабельной системы связи ИКМ-7ТМ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф распределительный ШР-200-2М 1550х340х175ММ серый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Бокс кабельный междугородний БММ-2-1 10 пар ПН-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Ящик распределительный ЯКГМ 10 300х200х118ММ IP54 с модулями под установку модулей типа VX"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Аппарат диспетчерской связи телефонный АТД-01 РЕ2.184.002"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Оповещатель комбинированный свето-звуковой Корбу 12/24/220В 85дБ IP41 133х70х35ММ ТУ 4372-010-00226827-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Устройство защиты УЗС-40 ДАКЖ.468243.006-04 32В 1.2А от импульсных помех"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 16"

    "Устройство защиты УЗС-40 ДАКЖ.468243.006-04 32В 1.2А от импульсных помех"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Устройство защиты УЗС-40 ДАКЖ.468243.006-04 32В 1.2А от импульсных помех"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Устройство защиты УЗС-40 ДАКЖ.468243.006-04 32В 1.2А от импульсных помех"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 19"

    "Отсек аккумуляторный АО-2/100 исп.5М для размещения двух АКБ 2х100А.Ч 500х260х704ММ металлический IP65"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Модуль ввода/вывода 16АI FLN3559 ACE3600 20МА"

    Кол-во: 1.000

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