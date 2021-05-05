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    Главная / Торги / Поставка посуды

    Поставка посуды

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195305Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195305

    Наименование закупки

    Поставка посуды

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 16:22

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка посуды

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195305Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка посуды

    Начальная цена

    399 950,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) рабочих дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салатник квадратный WEIYE Кунстверк 1075МЛ 205x65ММ фарфор белый 0303701 Китай"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 2"

    "Креманка Bormioli Rocco-Fidenza Эпсилон 375СМ3;^МЛ 128/60ММ 90ММ стекло 01130509 прозрачный"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 3"

    "Салатник квадратный KunstWerk Кунстверк 1000СМ3;^МЛ 197x47ММ фарфор белый 03030619 Китай"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 4"

    "Чашка чайная Борисовская Керамика Тирамису керамика 200МЛ 90ММ белая с блюдцем (чайная пара) Россия"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 5"

    "Салатник квадратный KunstWerk Кунстверк 500СМ3;^МЛ 137x60ММ фарфор белый 03030269 Китай"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 6"

    "Салатник круглый Steelite Монако Вайт 1000СМ3;^МЛ 255x120ММ фарфор белый 03030942 Соединенное Королевство"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Салатник круглый Steelite Монако Вайт 1000МЛ 300x51ММ фарфор белый 03031219 Соединенное Королевство"

    Кол-во: 59.000

    "Позиция 8"

    "Салатник круглый Завод Бор Шеф 626МЛ 140ММx62ММ стекло прозрачный 03030290 Россия"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 9"

    "Салатник круглый Завод Бор Шеф 1730МЛ 200x85ММ стекло прозрачный 03030971 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Салатник круглый Steelite Монако Вайт 915МЛ 255x45ММ фарфор 0303945 Соединенное Королевство"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Салатник круглый Steelite Монако Вайт 480СМ3;^МЛ 200x53ММ фарфор белый 03030946 Соединенное Королевство"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 12"

    "Салатник круглый Опытный Стекольный Завод Удобное хранение 1160МЛ 170x75ММ стекло прозрачный 03031450 Россия"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 13"

    "Салатник круглый Опытный Стекольный Завод Удобное хранение 300МЛ 120x55ММ стекло прозрачный 03031449 Россия"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 14"

    "Салатник круглый Завод Бор Шеф 2562МЛ 232x101ММ стекло прозрачный 03031232 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 15"

    "Салатник круглый Arcoroc Эволюшнс Уайт 2100МЛ 210 стекло белый 03032629 Франция"

    Кол-во: 20.000

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