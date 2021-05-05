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    Главная / Торги / Поставка сантехнических перегородок

    Поставка сантехнических перегородок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195304Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195304

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических перегородок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 16:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических перегородок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 00:00 GMT +305.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195304Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических перегородок

    Начальная цена

    635 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установочный комплект для сантехнических перегородок из HPL-пластика STC 304 ручка-защелка с индикатором занятости, опора 304, петля автовозвратная, крючок 304, угловой кронштейн, профиль СТК-10, СТК-9, СТК-5, СТК-8"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 2"

    "Перегородка сантехническая 3040х1200х2000ММ алюминиевый профиль, пластик монолитный HPL 12ММ оранжевый 3 двери, фурнитура серия 304 нержавеющая сталь 1-22"

    Кол-во: 10.880

    "Позиция 3"

    "Перегородка сантехническая 3040х1200х2000ММ алюминиевый профиль, пластик монолитный HPL 12ММ синий 3 двери, фурнитура серия 304 нержавеющая сталь 1-21"

    Кол-во: 10.880

    "Позиция 4"

    "Перегородка сантехническая 3040х1200х2000ММ алюминиевый профиль, пластик монолитный HPL 12ММ оранжевый 3 двери, фурнитура серия 304 нержавеющая сталь 2-13"

    Кол-во: 10.880

    "Позиция 5"

    "Перегородка сантехническая 3040х1200х2000ММ алюминиевый профиль, пластик монолитный HPL 12ММ синий 3 двери, фурнитура серия 304 нержавеющая сталь 2-16"

    Кол-во: 10.880

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