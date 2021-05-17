Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка газопромыслового оборудования для ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка газопромыслового оборудования для ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195302Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195302

    Наименование закупки

    Поставка газопромыслового оборудования для ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 16:43

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-03-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    kshchegol@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеголь Кирилл Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка газопромыслового оборудования для ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 18:00 GMT +317.05.2021 18:0017.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195302Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка газопромыслового оборудования для ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    390 790,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, в течение 15 (для поставщиков, относящихся к СМСП) и 70 (для поставщиков, не относящимся к СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Прокладка овального сечения П-37-К1 DN149.2 ГОСТ 28919-91"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Прокладка ФНАИ 71.1171.005-01 169х148х20ММ сталь 10 для задвижки ЗМС1-100х210 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 5"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 6"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 7"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Клапан нагнетательный АСК 350.00.100 для ЗМС 100х350ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 9"

    "Прокладка ФНАИ 71.1171.005-01 169х148х20ММ сталь 10 для задвижки ЗМС1-100х210 ГОСТ 1050-2013"

    Кол-во: 4.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Ценовой запрос № 154573
    Закупка запчастей, Удмуртия, ЗнП 1006
    Закупка запчастей, Удмуртия, ЗнП 1006
    154573
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.08.2020 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить