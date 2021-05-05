Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета, согласно каждой Заявке. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.