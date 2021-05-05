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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных товаров

    Поставка хозяйственных товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195299Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195299

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 15:53

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:00 GMT +305.05.2021 11:0005.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195299Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных товаров

    Начальная цена

    415 230,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату Товара в течение 20 (двадцати) календарных дней после получения Товара, подписания Акта приема-передачи, подписания товарной накладной по форме Торг-12, на основании представленного Поставщиком счета, согласно каждой Заявке. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя. Доставка на склад Покупателя осуществляется силами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Губка профильная с абразивом ТЕТ 150х90х45ММ поролон"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 2"

    "Маска защитная одноразовая нестерильная спанбонд трехслойная на резинках голубая 1000ШТ ООО "Краснодарский Масочный завод" Россия"

    Кол-во: 8000.000

    "Позиция 3"

    "Пад ручной Стандарт 15х23СМ нейлон зеленый/белый/черный Vileda"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора OptiLine ПСД 60ЛИТР 15МКМ 60х80СМ черные 20ШТ рулон ООО "Производственная Полимерная Компания" Россия"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора ПНД 30ЛИТР 8МКМ 50х60СМ черные 50ШТ рулон 23-0168 ООО "Производственная Полимерная Компания" Россия"

    Кол-во: 30000.000

    "Позиция 6"

    "Мешки для мусора ПВД 160ЛИТР 50МКМ 90х110СМ черные 50ШТ 23-0007 ООО "Производственная Полимерная Компания" Россия"

    Кол-во: 8000.000

    "Позиция 7"

    "Перчатки хозяйственные резиновые Vileda Контракт желтые латексные без напыления S/M/L/XL 1 ПАРА"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 8"

    "Перчатки одноразовые Aviora винил S/M/L/XL черный 100ШТ"

    Кол-во: 3000.000

    "Позиция 9"

    "Средство дезинфицирующее Bestol антисептик кожный жидкость 5Л АО "Обинскоргсинтез""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Реагент Аминат КО-3 для предотвращения накипеобразования и ограничения коррозии на теплопередающих поверхностях паровых котлов канистра 20КГ"

    Кол-во: 80.000

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