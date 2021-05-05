Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка комплектующих шкафа-купе

    Поставка комплектующих шкафа-купе

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195298Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195298

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих шкафа-купе

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 15:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Контактный телефон

    4-165-239

    Факс

    +7 83173 3-16-95

    Адрес электронной почты

    S.Kozinov@VTG.GAZPROM.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Козинов Сергей Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих шкафа-купе

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 00:00 GMT +305.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195298Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих шкафа-купе

    Начальная цена

    510 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606042, Нижегородская область, Дзержинский район, пос. Горбатовка, ул. Весенняя, грузополучатель - УМТСиК - филиал ООО "Газпром Трансгаз Нижний Новгород" База по хранению и реализации материально-технических ресурсовРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Комплектация оборудования должна полностью соответствовать заявленной . Предложения без КП с расшифровкой комплектности рассматриваться не будут. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней со дня исполнения обязательств по договору , подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг, на основании выставленного Исполнителем оригинала счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В течение срока действия настоящего договора Заказчик никаких дополнительных выплат Исполнителю за оказанные услуги не производит. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Звездинка, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующие для шкафа-купе Lejna 52Н005 1561х680х2261ММ ЛДСП стенка боковая 5х68х226.1СМ Е1 бук шок 2ШТ, комплект дверей 146.1х7х226СМ W3 белый 2ШТ, ящик выдвижной 110х28,2х92.2СМ 3ШТ, полка W3 белая 110х92.2х7СМ 2ШТ, полка W3 белая 116х92.2х7СМ 2ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Каркас шкафа купе Leona W3 белый премиум ЛДСП 1461х922х2261ММ 52Н005"

    Кол-во: 12.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78013
    Поставка мебели
    Поставка мебели
    78013
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 04:30(GMT+03:00)
    493 419
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ 335"
    Ценовой запрос № 78397
    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь
    Поставка офисной мебели для руководителей для нужд ООО «Газпром 335» декабрь
    78397
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    419 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 82743
    Поставка мебели, кабинет руководителя
    Поставка мебели, кабинет руководителя
    82743
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    488 010
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ОЧУ МГ СКОЛКОВО
    Ценовой запрос № 83639
    Закупка кресел-мешков и пуфов
    Закупка кресел-мешков и пуфов
    83639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 23:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить