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    Главная / Торги / Закупка Стеллажей аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 Ульяновский филиал 4621

    Закупка Стеллажей аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 Ульяновский филиал 4621

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2021 09:0030.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195295

    Наименование закупки

    Закупка Стеллажей аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 Ульяновский филиал 4621

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 15:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 437-54-20

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    d.polyakov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Поляков Дмитрий Станиславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Стеллажей аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 Ульяновский филиал 4621

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.04.2021 09:00 GMT +330.04.2021 09:0030.04.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Стеллажей аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 Ульяновский филиал 4621

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск,Московское шоссе, д. 14 Контактное лицо на складе Селина Оксана Алексеевна 8 920 023 77 29Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стеллаж аккумуляторный для аккумуляторной батареи СГАН-100 (ф) 12-100 B860 x L2400 x H285мм"

    Кол-во: 2.000

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