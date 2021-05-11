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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды, хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока

    Оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды, хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195291Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195291

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды, хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 17:02

    Документация процедуры

    Запрос_КП__проведдение_анализа_водопроводной_воды.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Григорий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды, хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    11.05.2021 12:00 GMT +311.05.2021 12:0011.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195291Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды, хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, город Москва, Новая Басманная улица, дом 20 строение 4,9; ул. Александра Лукьянова, д.4,корп.8,стр.1; ул.Старая Басманная, д. 19,стр.8,16 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) и при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры (при необходимости).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос КП на оказание услуг по проведению анализов водопроводной воды , хозяйственно-бытовой канализации и системы поверхностного стока"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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