Условия договора

Условия оплаты и доставки

В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (УПД) и при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры (при необходимости).