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    Главная / Торги / 01113-2021-735 инструменты, строительные материалы

    01113-2021-735 инструменты, строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2021 23:0030.04.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195284Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195284

    Наименование закупки

    01113-2021-735 инструменты, строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 15:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тамбовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01113-2021-735 инструменты, строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.04.2021 23:00 GMT +330.04.2021 23:0030.04.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195284Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01113-2021-735 инструменты, строительные материалы

    Начальная цена

    120 038,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Кавалерийская, д.10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гвозди строительные 2.5мм 60мм сталь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Пена монтажная профессиональная 750мл"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Растворитель Р-646 0.5л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 4"

    "Растворитель 649 0.5л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Эмаль ПФ-115 черная 0.8кг"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Смазка графитная ARGO 100г"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Растворитель уайт-спирит 0.5л"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль грунт 3 в 1 Dali по металлу и ржавчине серая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Эмаль аэрозольная KUDO KU-4034 черная 520мл"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Лопата штыковая Зубр ОВК 39572 сталь древесина 1200мм 285x210мм"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 11"

    "Лопата штыковая FIT 77185 сталь древесина 1420мм 220x280мм"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 12"

    "Замок навесной Palladium 601S-60 47x59мм"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 13"

    "Канистра металлическая 10л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Ключ гаечный разводной Virax Vira 311022 24мм 200мм"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 15"

    "Набор ключей TORX, Г-образные ключ Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, Т40, Т45, Т50 9шт"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Набор ключей TORX 3...9мм 9шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Маркер строительный FIT 04335 черный"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Маркер промышленный Attache 633901 для универсальной маркировки 4мм белый"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Отвертка крестовая Whirlpower 1712-3-1502 PH2 150мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Препарат биологический Торнадо для уничтожения сорняков 1л"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 21"

    "Гвозди строительные 3мм 80мм сталь"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 22"

    "Грунтовка ГФ-021М универсальная"

    Кол-во: 17.500

    "Позиция 23"

    "Эмаль ПФ-115 серая 1.9кг"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Очиститель монтажной пены 41139 500мл"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Гвозди строительные 4мм 100мм сталь"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Эмаль ПФ-115 желтая 0.8кг"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 желтая"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 28"

    "Эмаль акриловая, аэрозольная Farbitex желтая 520мл"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Канистра полиэтиленовая 10л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Замок врезной Fuaro 200 F CP 15368 B27 x L80 x H95мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Лопата совковая сталь древесина 1430мм 270x230мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Лом строительный шестигранный 22мм 1200мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Канистра металлическая 20л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Лопата снеговая пластик древесина 1200мм 400x420мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 35"

    "Щетка для пола 360мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Совок для мусора 19x22см металл"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Черенок 1200мм 40мм древесина"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 38"

    "Гвозди строительные 2.5мм 60мм сталь"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Труба пластиковая армированная для водоснабжения PP Dн32мм"

    Кол-во: 1.000

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