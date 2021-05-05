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    Главная / Торги / Поставка подшипников для нужд ф-ла СПб в 2021 г.

    Поставка подшипников для нужд ф-ла СПб в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195254Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195254

    Наименование закупки

    Поставка подшипников для нужд ф-ла СПб в 2021 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 14:14

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_для_ТП_пр.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Санкт-Петербургский" акционерного общества "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-18

    Факс

    +7 812 458-77-14

    Адрес электронной почты

    s.aristova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аристова Светлана Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников для нужд ф-ла СПб в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 00:00 GMT +305.05.2021 00:0005.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195254Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников для нужд ф-ла СПб в 2021 г.

    Начальная цена

    329 032,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Санкт-Петербург Варшавская 5 кор 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, Щелково, Московская, 1

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Варшавская, дом 5, корпус 2, литера А, офис 201

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник радиальный 6310/C3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Подшипник 6312/С3"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 3"

    "Подшипник 6313М С3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Подшипник 6315М С3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Подшипник цилиндрический однорядный NU 310 ECP 50х110х27ММ SKF"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Подшипник роликовый NU313/С3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Подшипник шариковый радиально-упорный QJ310MA 50х110х27ММ SKF"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 6203 17х40х12ММ SKF"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 6306 30х72х19ММ SKF"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Подшипник шариковый радиальный однорядный 6206 30х62х16ММ SKF"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Подшипник роликовый игольчатый 943/25 25x32x25ММ ГПЗ"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 12"

    "Подшипник 6316 С3"

    Кол-во: 18.000

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