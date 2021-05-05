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    Главная / Торги / Поставка соединительных деталей для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Поставка соединительных деталей для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 06:0005.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195247Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195247

    Наименование закупки

    Поставка соединительных деталей для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 13:57

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-06-88

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    antropov.av@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антропов Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка соединительных деталей для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 06:00 GMT +305.05.2021 06:0005.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195247Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соединительных деталей для СГДУ ВяГП ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Начальная цена

    562 575,39

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки.Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок. В коммерческом предложении необходимо попазиционно указать производителя данных МТР и приложить сертификаты ИНТЕРГАЗСЕРТ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фланец 25-40-11-1-C-09Г2С ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Фланец 25-40-11-1-C-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Фланец 25-40-11-1-D-12Х18Н10Т ГОСТ 33259-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Отвод П 90°-32x3-12Х18Н10Т ТУ 1468-020-39918642-2003"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Отвод ОГ 90°-15x4-09Г2С ОСТ 36-42-81"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Отвод П 90°-57x6-09Г2С ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 7"

    "Переход П К 57x6-32x4-09Г2С ГОСТ 17378-2001"

    Кол-во: 3.000

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