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    Главная / Торги / Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году

    Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 23:0013.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195245Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195245

    Наименование закупки

    Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 18:11

    Документация процедуры

    ТЗ_одежда.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 495 817-08-95 доб. 23223

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    d.mannanova@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маннанова Дина Мансуровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 23:00 GMT +313.05.2021 23:0013.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195245Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году

    Начальная цена

    442 141,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108814, Российская Федерация, г.Москва, поселение Сосенское, п/о Коммунарка, ул.Александры Монаховой, вблизи домовладения 46, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм защитный мужской ЭКСПЕДИЦИЯ ЛЮКС хлопок и полеэфир демисезонный куртка, брюки"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 2"

    "Футболка Спорт-К оливковый хлопок 100%"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Бейсболка 100% хлопок"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Футболка поло хлопок 100% синий/белый с нанесением логотипа"

    Кол-во: 43.000

    "Позиция 5"

    "Куртка ветровка 100% полиэстер, с МВО пропиткой"

    Кол-во: 43.000

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