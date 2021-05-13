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Наименование закупки
Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 18:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 495 817-08-95 доб. 23223
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
d.mannanova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маннанова Дина Мансуровна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 23:00 GMT +313.05.2021 23:0013.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195245Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка одежды и походных принадлежностей для нужд ООО «Газпром трансгаз Москва» в 2021 году
Начальная цена
442 141,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 108814, Российская Федерация, г.Москва, поселение Сосенское, п/о Коммунарка, ул.Александры Монаховой, вблизи домовладения 46, стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца поставки. Доставка и разгрузка продукции осуществляется поставщиком и входит в стоимость МТР.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 60.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 43.000
Кол-во: 43.000
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