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    Главная / Торги / Поставка сценического комплекса для нужд ООО Молния Ямал"

    Поставка сценического комплекса для нужд ООО Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 15:0006.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195237Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195237

    Наименование закупки

    Поставка сценического комплекса для нужд ООО Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.04.2021 08:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сценического комплекса для нужд ООО Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 15:00 GMT +306.05.2021 15:0006.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195237Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сценического комплекса для нужд ООО Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг ООО "Молния Ямал"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Заказчика о приемке Оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс сценический павильон с односкатной крышей Антикризис 4.8х3.6М сталь, порошковая окраска ферма павильона болтовая профили 50х25х2ММ, 25х25х1.5ММ, ферма подиума профиль 60х30х2ММ, подиум 4.8х3.6х0.7/0.9М с оградительными барьерами по задней и боковым сторонам, опоры винтовые 0.7-0.9М, покрытие крыши - морозоустойчивое тентовое полотно 650Г/М2, подиума - влагостойкая ламинированная фанера18ММ с противоскользящим эффектом, лестница 1.2М (3 ступени с одним боковым поручнем) 1ШТ, лебедки ручные 4ШТ ООО "Современные технологии ПСК""

    Кол-во: 2.000

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