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    Главная / Торги / Поставка площадки ГТО

    Поставка площадки ГТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 00:0019.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195230Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195230

    Наименование закупки

    Поставка площадки ГТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 13:31

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ТЗР_в_цене_оплата_по_факту__14215164_v2___3_.doc

    Перечень_необходимых_документов_для_оформления_договоров__14902092_v1___2_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 495 631-56-67

    Факс

    Адрес электронной почты

    LKuzub@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузуб Леся Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка площадки ГТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 00:00 GMT +319.05.2021 00:0019.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195230Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка площадки ГТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 70 (15 рабочих дней для СМСП) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включены в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс спортивный для подготовки и сдачи норм ГТО W-2021 15000х10000ММ металл Графит /PANTONE 382C Спортивный комплекс W211; Спортивный комплекс W219; Спортивный комплекс W234; Спортивный комплекс W208; Спортивный комплекс W209; UTFL-1031 Тренажер уличный Маятник-твистер, UTFL-1002 Тренажер уличный ZSO, для мышц плечевого пояса (большие тарелки) RTFL-1652 Тренажер уличный Тяга Сверху - Жим от груди, UTFL-1022 Тренажер уличный Элипсоид, UTFL-1011 Тренажер уличный Имитации ходьбы, ZSO; Спортивный комплекс W235; RSFL-1700 Щит информационный (без нанесения информации) ZSO Россия"

    Кол-во: 1.000

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