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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка резчика швов TSS RH-500H- i
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 13:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-10-34
Факс
+7 34995 4-96-16
Адрес электронной почты
anpodyanov@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Подъянов Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резчика швов TSS RH-500H- i
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.05.2021 22:00 GMT +305.05.2021 22:0005.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195225Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резчика швов TSS RH-500H- i
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Геологов, 15-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15
Кол-во: 1.000
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