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Наименование закупки
Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 14:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Контактный телефон
+7 8452 30-60-57
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
kvon-av@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Квон Андрей Валерьянович
Место рассмотрения предложений
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Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195222Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году
Начальная цена
256 554,28
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
"Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: пункты №1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,20,21 - Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка; пункт №3,18,19 - Тамбовская область р.п. Знаменка Кирсановское ЛПУ МГ; пункт №14 - ГРС-2А в г.Тамбове Кирсановское ЛПУ МГ; пункт №15 - Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Балашовское ЛПУМГ, Российская Федерация, 412321, Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Трудовая, 11;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1
Кол-во: 1.400
Кол-во: 2.700
Кол-во: 20.400
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.160
Кол-во: 3.471
Кол-во: 6.000
Кол-во: 14.570
Кол-во: 1.500
Кол-во: 44.450
Кол-во: 34.000
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 0.900
Кол-во: 1.040
Кол-во: 2.750
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.293
Кол-во: 360.000
Кол-во: 11.160
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