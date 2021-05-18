Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195222Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195222

    Наименование закупки

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 14:03

    Документация процедуры

    Задание__Заказчика..xlsx

    Проект_договора_КИМ.docx

    Спецификация_КИМ.xlsx

    Антикоррупционная_оговорка.docx

    Приложение_Список_документов_к_договору.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Юридический адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    Почтовый адрес

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Контактный телефон

    +7 8452 30-60-57

    Факс

    +7 8452 30-69-34

    Адрес электронной почты

    kvon-av@utg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Квон Андрей Валерьянович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 11:00 GMT +318.05.2021 11:0018.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195222Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инертных материалов для нужд филиалов ООО «Газпром трансгаз Саратов»в 2021 году

    Начальная цена

    256 554,28

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    "Место поставки товара: Доставка продукции осуществляется автотранспортом Поставщика на условиях «DDP–склад Покупателя». Адрес склада: пункты №1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,13,20,21 - Саратовская обл., Татищевский район, Идолгское муниципальное образование, 3,5 км. западнее с. Сторожевка; пункт №3,18,19 - Тамбовская область р.п. Знаменка Кирсановское ЛПУ МГ; пункт №14 - ГРС-2А в г.Тамбове Кирсановское ЛПУ МГ; пункт №15 - Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» Балашовское ЛПУМГ, Российская Федерация, 412321, Саратовская область, Балашовский район, п. Первомайский, ул. Трудовая, 11;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Саратов"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Саратов"

    Адрес местонахождения

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1

    410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, дом 118 А, стр 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Щебень гравийный М1000 20-40ММ F200 ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 1.400

    "Позиция 2"

    "Щебень гравийный М800 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 2.700

    "Позиция 3"

    "Щебень гравийный М1000 5-20ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 20.400

    "Позиция 4"

    "Щебень известняковый М600 20-40ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Щебень известняковый М800 20-40ММ ГОСТ 8267-93"

    Кол-во: 5.160

    "Позиция 6"

    "Смесь асфальтобетонная мелкозернистая (Б) 5-20ММ марка I щебень гранит, НМП, битум БНД 70/100"

    Кол-во: 3.471

    "Позиция 7"

    "Смесь асфальтобетонная мелкозернистая дорожная тип Б марка II ГОСТ 9128-2013"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Песок строительный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 14.570

    "Позиция 9"

    "Песок строительный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 1.500

    "Позиция 10"

    "Песок строительный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 44.450

    "Позиция 11"

    "Песок строительный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-93"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 12"

    "Песок кварцевый ЛПК-5 0.1-2.5ММ ООО "ПКП""

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 13"

    "Песок строительный карьерный горный 1.0-1.1 ГОСТ 8736-2014"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 14"

    "Бетон тяжелый М200 B15 F150 W4 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 1.040

    "Позиция 15"

    "Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-2015"

    Кол-во: 2.750

    "Позиция 16"

    "Бетон М200 В15 ГОСТ 26633-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Бетон М300 B22.5 ГОСТ 7473-2010"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Бетон тяжелый М100 B7.5 F75 W4 на портландцементе ГОСТ 26633-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Бетон тяжелый М200 B15 F150 W4 ГОСТ 26633-2015 ГОСТ 10178-85"

    Кол-во: 5.293

    "Позиция 20"

    "Кирпич керамический красный М125 F25 250х120х65ММ"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 21"

    "Щебень гранитный 40-70ММ ГОСТ 7393-02"

    Кол-во: 11.160

    Позвонить