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    Главная / Торги / Поставка дверей противопожарных для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Поставка дверей противопожарных для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195217

    Наименование закупки

    Поставка дверей противопожарных для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 13:31

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-08-21

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    slastikova.ev@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сластикова Евгения Валериевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка дверей противопожарных для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 09:00 GMT +305.05.2021 09:0005.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дверей противопожарных для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2021г.

    Начальная цена

    970 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: предоставление сертификата о соответствии требованиям технического регламента о требованиях пожарной безопасности. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дверь противопожарная металлическая внутренняя с порогом EIWS-60 2200х1340ММ RAL 8017 стальной лист ручка штанга со смещением 500ММ, доводчик дверной GEZE TS 500 EN 2-6 (коричневый), скользящая тяга TS5000/TS3000 (коричневый), упаковка"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Дверь противопожарная металлическая внутренняя с порогом EIWS-60 2150х1340ММ RAL 8017 стальной лист ручка штанга со смещением 500ММ, доводчик дверной GEZE TS 500 EN 2-6 (коричневый), скользящая тяга TS5000/TS3000 (коричневый), упаковка"

    Кол-во: 1.000

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