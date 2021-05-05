Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка оборудования КИП и приборов учёта

    Поставка оборудования КИП и приборов учёта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195206Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195206

    Наименование закупки

    Поставка оборудования КИП и приборов учёта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 13:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования КИП и приборов учёта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 10:00 GMT +305.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195206Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования КИП и приборов учёта

    Начальная цена

    1 000 308,84

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вискозиметр ВПЖ-2 0.73ММ 4.01.02.07.0220"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Вискозиметр ВПЖ-4 1.12ММ 4.01.02.07.0430"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 3"

    "Счетчик электроэнергии трёхфазный многотарифный Меркурий 230 ART-01 PQRSIN 220/380В 1.0/2.0 5(60)А IrDA, CAN/RS485 ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009 Инкотекс Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Счетчик электроэнергии электронный трёхфазный 4-тарифный Меркурий 234 ARTM-01 PB.G 220В 1 5(60)А 300х174х78ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Тестер автоматический контроля емкости АКБ SKAT SKAT-T-AUTO с цифровым дисплеем 12.6-13.9В 210х110х41ММ 0.35КГ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Меркурий 204 ARTM-02 POB.G 220В 1.0/2.0 5(100)А Инкотекс Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 7"

    "Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП103-4/1-А2 МАК-1 исп. 011 ИБ 55х47ММ IP44 -50...+50ГРАД ЦЕЛЬС 54-70ГРАД ЦЕЛЬС 0ExiaIICT6 ИСО 9001-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Сигнализатор CO-оксид углерода СОУ-1 ИБЯЛ.413534.011"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Напоромер мембранный показывающий НМП-52-М3 4кПа 1.5 У3 ТУ 25-7305.014-90"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Счетчик электроэнергии электромеханический трёхфазный однотарифный Меркурий 230 АМ-01 220В 1 5(60)А 258х170х74ММ ГОСТ Р 51327.1-99"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 11"

    "Гигрометр психрометрический настенный ВИТ-2 20...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС толуол 325х120х50ММ пластик ТУ 25-11.1645-84"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Гигрометр психрометрический настенный ВИТ-2 20...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС толуол 325х120х50ММ пластик ТУ 25-11.1645-84"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Гигрометр психрометрический настенный ВИТ-2 20...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС толуол 325х120х50ММ пластик ТУ 25-11.1645-84"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 14"

    "Гигрометр психрометрический настенный ВИТ-2 20...90ПРОЦ +15...+40ГРАД ЦЕЛЬС толуол 325х120х50ММ пластик ТУ 25-11.1645-84"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 15"

    "Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный взрывозащищенный ИП 101-18-А2R МАК-ДМ исп.01 10-24В 70х45ММ IP44 -30...+50ГРАД ЦЕЛЬС 54-70ГРАД ЦЕЛЬС 0ExiaIICT6"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Меркурий 202.5 220В 1 5(60)А ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009 Инкотекс Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Регулятор давления газа РДГ-80Н 1-60КПА DN80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Регулятор давления газа РДНК-1000 2-5КПА DN50"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Комплекс для измерения количества газа СГ-ТК-Д-25 25М3/ЧМ3/Ч ОЛ 19/21-02.03.2020 ТУ 4213-031-48318941-2006"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОП 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП -10...+50ГРАД.ЦЕЛЬС IP20 200х160х50ММ ГОСТ Р 55325-2009 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОП 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП -10...+50ГРАД.ЦЕЛЬС IP20 200х160х50ММ ГОСТ Р 55325-2009 Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный ППКОП 011249-2-1 РУБЕЖ-2ОП -10...+50ГРАД.ЦЕЛЬС IP20 200х160х50ММ ГОСТ Р 55325-2009 Россия"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261665
    Поставка комплектующих к противопожарному оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"
    Поставка комплектующих к противопожарному оборудованию для нужд ООО "Газпром переработка"
    261665
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУЗ НО «Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля»
    Ценовой запрос № 79628
    Комплектующие АПС
    Комплектующие АПС
    79628
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    9 143
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 80502
    Поставка пожарных извещателей, калибровочных штампов и наклеек для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Поставка пожарных извещателей, калибровочных штампов и наклеек для нужд ООО "Газпром трансгаз...
    80502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    405 606
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 83946
    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" Серпуховское ЛПУМГ
    Поставка оборудования противопожарной сигнализации для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз...
    83946
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    230 938
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Ценовой запрос № 84689
    Поставка противопожарного оборудования
    Поставка противопожарного оборудования
    84689
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    105 188
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить