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    Главная / Торги / Филиал Сахателеком. Приобретение электросчетчиков с доставкой в г.Якутск

    Филиал Сахателеком. Приобретение электросчетчиков с доставкой в г.Якутск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195204Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195204

    Наименование закупки

    Филиал Сахателеком. Приобретение электросчетчиков с доставкой в г.Якутск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 12:42

    Документация процедуры

    счет_Вымпел_Трейд.jpeg

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4112 40-73-81

    Факс

    Адрес электронной почты

    SolovyevTA@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соловьев Тимофей Андрианович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Приобретение электросчетчиков с доставкой в г.Якутск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 06:00 GMT +312.05.2021 06:0012.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195204Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Приобретение электросчетчиков с доставкой в г.Якутск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, г.Якутск, ул. Бестужева-Марлинского, д. 64, корп. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата через 7 дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 0.5S/1.0 класс точности многотарифный 3 фазы 230/400В 5...7.5А"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-01 PQRSIN 1.0/2.0 3 фазы 230В 5...60А"

    Кол-во: 4.000

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