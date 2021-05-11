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Наименование закупки
изготовление и поставка мобильного комплекса по переработке нефтесодержащих отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
30.04.2021 11:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453203, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ИШИМБАЙ, УЛ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 3, "Г",
Почтовый адрес
453203, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ИШИМБАЙ, УЛ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 3, "Г"
Контактный телефон
+7 34794 2-20-74
Факс
+7 34794 2-20-74
Адрес электронной почты
devon.ooo@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ханипов Ирек Зуфарович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка мобильного комплекса по переработке нефтесодержащих отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
11.05.2021 09:00 GMT +311.05.2021 09:0011.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195196Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка мобильного комплекса по переработке нефтесодержащих отходов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г.СалаватРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безналичный расчёт, оплата по факту поставки в полном объёме в течение 90 дней на основании оригиналов первичных документов подписанных сторонами.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ДЕВОН"
Все закупки и тендеры ООО "ДЕВОН"
Адрес местонахождения
453203, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ИШИМБАЙ, УЛ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 3, "Г",
453203, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г ИШИМБАЙ, УЛ ЛЕВЫЙ БЕРЕГ, 3, "Г"
Кол-во: 1.000
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