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    Главная / Торги / Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195190Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195190

    Наименование закупки

    Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:56

    Документация процедуры

    Документация_для_проверки_благонадежности_Поставщика.docx

    Документы_к_ценовому_запросу_2.docx

    Приложение_1_Анкета.docx

    Приложение_2_Согласие_на_обработку_персональных_данных.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество «Газпром бытовые системы»
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Юридический адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Почтовый адрес

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Контактный телефон

    +7 812 458-77-46

    Факс

    +7 812 458-77-32

    Адрес электронной почты

    lvv@gazprom-bs.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лаврушин Владимир Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195190Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов, оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 3.2. Договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром бытовые системы"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"

    Адрес местонахождения

    195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Яйцо куриное столовое 1 категория 360ШТ ГОСТ 31654-2012"

    Кол-во: 18000.000

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