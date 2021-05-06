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Наименование закупки
Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
29.04.2021 11:56
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Почтовый адрес
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Контактный телефон
+7 812 458-77-46
Факс
+7 812 458-77-32
Адрес электронной почты
lvv@gazprom-bs.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лаврушин Владимир Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.05.2021 06:00 GMT +306.05.2021 06:0006.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195190Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка яйца куриного для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые системы"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промрайон «Сутузово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, с момента приемки товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному товару оригиналов первичных документов, оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф. ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада, указанного в пункте 3.2. Договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром бытовые системы"
Все закупки и тендеры АО "Газпром бытовые системы"
Адрес местонахождения
195027, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Металлистов, д.7, литер А, офис 212
Кол-во: 18000.000
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