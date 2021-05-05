Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка измерительного оборудования

    Поставка измерительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195181Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195181

    Наименование закупки

    Поставка измерительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 12:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 499 580-22-42

    Факс

    Адрес электронной почты

    asabitov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабитов Абдэлла Исхакович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка измерительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 10:00 GMT +305.05.2021 10:0005.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195181Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка измерительного оборудования

    Начальная цена

    690 957,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Термометр лабораторный ТЛ-2 №1 исполнение 1 -30...+70ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС ртуть 200415"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Термометр ТН-5 30...+100ГРАД ЦЕЛЬС 0.2ГРАД ЦЕЛЬС 300ММ ртуть 200544 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 3"

    "Основание магнитное Стойка ЧИЗ МС-29 360ММ для индикаторов 14841"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Меркурий 201.2 220В 1 5(60)А ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009 Инкотекс Россия"

    Кол-во: 81.000

    "Позиция 5"

    "Термометр технический ртутный прямой ТТП №2 -35...+50ГРАД ЦЕЛЬС 1 240/66ММ 200006"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Термометр ТН-2М 0...+360ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 330ММ ртуть 200539 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Мановакуумметр двухтрубный МВ-2500 0...2500ПА ТУ 92-891.026-91"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 8"

    "Счетчик электроэнергии трёхфазный многотарифный Меркурий 230 ART-02 PQRSIN 220/380В 1.0/2.0 10/100А IrDA, RS485 ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009 Инкотекс Россия"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 9"

    "Термометр ТН-2М 0...+360ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 330ММ ртуть 200539 ГОСТ 400-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Счетчик электроэнергии однофазный однотарифный Меркурий 201.2 220В 1 5(60)А ГОСТ Р 51327.1-99, МЭК 61009 Инкотекс Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Газоанализатор CH4-метан портативный ПГА-200 модель 1 0-5%ОД -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС с оптическим датчиком ДГО-СН-4 ТУ ЯВША. 413311. 012 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Тепловычислитель ВКТ-7-02-0-0-1 RS232"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 261575
    Приборы контроля и учета
    Приборы контроля и учета
    261575
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 78138
    Счетчики учета холодной воды
    Счетчики учета холодной воды
    78138
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    7 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Ценовой запрос № 83789
    Поставка МТР (Счетчик, выносной дисплей для счетчика)
    Поставка МТР (Счетчик, выносной дисплей для счетчика)
    83789
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 07:00(GMT+03:00)
    62 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБПОУ "НРТК"
    Ценовой запрос № 83683
    Счетчики на воду
    Счетчики на воду
    83683
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    11 649
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 83882
    Поставка контрольно-измерительного оборудования для Инженерно-Технического центра ООО "Газпром энерго"
    Поставка контрольно-измерительного оборудования для Инженерно-Технического центра ООО "Газпром...
    83882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    546 757
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить