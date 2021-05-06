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    Главная / Торги / закупка Стойки телекоммуникационной двухрамной СТ-42U-2М, ЗнП №2597, Краснодарский РФ

    закупка Стойки телекоммуникационной двухрамной СТ-42U-2М, ЗнП №2597, Краснодарский РФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.05.2021 13:0006.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195176Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195176

    Наименование закупки

    закупка Стойки телекоммуникационной двухрамной СТ-42U-2М, ЗнП №2597, Краснодарский РФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:26

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика._Сч_т_поставщика.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка Стойки телекоммуникационной двухрамной СТ-42U-2М, ЗнП №2597, Краснодарский РФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.05.2021 13:00 GMT +306.05.2021 13:0006.05.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195176Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Стойки телекоммуникационной двухрамной СТ-42U-2М, ЗнП №2597, Краснодарский РФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодар, ул. Кутузова 49, Гоменюк А.В.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчёт 100% после поставки, КП в виде письма вложить в Документацию. Обязательное условие – подписание документов по ЭДО.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стойка телекоммуникационная двухрамная СТ-42U-2М"

    Кол-во: 1.000

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