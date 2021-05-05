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    Главная / Торги / Поставка задвижек фланцевых клинкетных для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Поставка задвижек фланцевых клинкетных для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.05.2021 11:3005.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195166Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    195166

    Наименование закупки

    Поставка задвижек фланцевых клинкетных для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    29.04.2021 11:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек фланцевых клинкетных для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.05.2021 11:30 GMT +305.05.2021 11:3005.05.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 195166Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек фланцевых клинкетных для нужд СПБУ "Арктическая" ООО "Газпром флот"

    Начальная цена

    649 081,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск, ул. Траловая, 2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% авансирование, с учетом доставки до адреса поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клинкетная ЗКФЛ20006 латунь Ду200 Ру0.6 фланцевая Производственное объединение "ТхФт" Сертификат РМРС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка клинкетная 532-01.019/ИТШЛ.491655.009 бронза Ду150 Ру6 2-х фланцевая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка клинкетная 532-01.018/ИТШЛ.491655.008 бронза Ду125 Ру6 2-х фланцевая"

    Кол-во: 1.000

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